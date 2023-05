Gene Gnocchi, a Tag24.it, ha parlato così della Juve di Allegri.

JUVE DI ALLEGRI – «A me non è piaciuta in questi due anni. Ha sempre giocato male e non ha mai provato a condurre una partita da protagonista. I tifosi non possono essere soddisfatti».

NERVOSISMO ALLEGRI – «Non mi è piaciuto molto nemmeno quello. Certe situazioni comunicative fanno parte del gioco e lui dovrebbe saperlo. L’ho visto un po’ troppo rancoroso ultimamente».

