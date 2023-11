Genoa, dalla giornata di domani il gruppo di lavoro sarà al completo agli ordini di mister Gilardino: il report

Il Genoa, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto sulla situazione rientri dei nazionali.

IL COMUNICATO – Stanno entrando nel vivo le manovre di avvicinamento alla partita con il Frosinone. La sessione centrale della settimana, introdotta dalla mezzora canonica tra le mura della palestra, è stata dedicata a esercitazioni specifiche e partitella di prova. Oltre a sei elementi dell’U19, in campo De Winter e Kutlu. Il difensore belga si è allenato con la maschera protettiva, la stessa utilizzata, con la fascia di capitano al braccio, nel match (1-1) che il Belgio U21 ha disputato due giorni fa contro la Spagna.

A partire dalla seduta di pre-rifinitura si aggregheranno Dragusin, Puscas e Vasquez, attesi in Liguria nelle prossime ore. A seguire i lavori a bordo campo il ds Ottolini e il club manager Rossi, reduce dal blitz a Salerno per ritirare il premio conferito al Gran Galà del Calcio. Lavoro suppletivo per i portieri con i preparatori. Sono quasi 600 i titoli di accesso acquistati dai sostenitori che si muoveranno con pullman, mini-van e mezzi propri. Grandi feste ieri per Sabelli e Calvani ospiti del Genoa Club Zoagli

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG