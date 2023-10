La testimonianza di Gian Piero Gasperini, ex allenatore del Genoa, sul processo contro gli ultras rossoblù

Gian Piero Gasperini ha testimoniato nel processo contro gli ultras del Genoa, accusati di ricatto.

PAROLE – «Le contestazioni erano abbastanza pesanti, non tanto nei numeri ma nella durezza. Ne parlai con il presidente Preziosi che mi disse che le contestazioni sarebbero finite non appena sarebbero arrivati i risultati. Con un clima così è ovvio che cerchi una soluzione. E la soluzione fu che andai ad allenare l’Atalanta, ma non venni esonerato. Allenai fino all’ultimo. Dopo il derby un gruppo di tifosi venne a Pegli ma la società, credo il team manager, mi disse che volevano vedere solo la squadra, non me».

