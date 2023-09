Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, al triplice fischio della partita dei rossoblu contro il Napoli

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Napoli. Di seguito le sue parole.

RISULTATO – «C’è un po’ di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara. Questa prestazione deve essere l’inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare».

COSA É MANCATO PER VINCERE – «Li abbiamo accarezzati perché fino a un quarto d’ora dalla fine il Napoli non ci aveva molto impensierito, abbiamo giocato in ripartenza senza rischiare molto. Sul gol di Raspadori un po’ la partita è cambiata ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Retegui ha corso e tenuto palla, è stata una ottima gara da parte di tutti».

COME AFFRONTARE SQUADRE DELLO STESSO LIVELLO – «Pensiamo a una gara alla volta, siamo una neopromossa ma c’è la volontà di fare sempre la partita giusta da blocco compatto in fase difensiva esaltando i singoli di cui disponiamo. Credo che stasera ci siamo riusciti».

ESPERIENZA AL MILAN – «L’esperienze da calciatore ti lasciano qualcosa, cercare di trasmettere non solo aspetti tattici ma anche umani e di motivazioni. Eravamo una grande squadra, ho avuto la fortuna di rapportarmi con grandi campioni imparando davvero tanto in quegli anni».

RETEGUI – «Mateo ha già di suo caratteristiche da attaccante, sente la porta, ha fiuto del gol e ha volontà di migliorare nella pulizia del controllo. Stiamo lavorando sotto questo aspetto, per farlo crescere anche spalle alla porta».

GUDMUNDSON – «Gli stiamo chiedendo tantissimo sacrificio in queste partite a livello difensivo, stasera ha fatto benissimo anche quando avevamo la palla noi lavorando tra le linee per puntare la difesa del Napoli. Sicuramente arriveranno anche i gol».

