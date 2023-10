Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha così parlato dopo il match giocato contro la Salernitana: le dichiarazioni

Alberto Gilardino ha parlato a Dazn dopo Genoa-Salernitana.

LE PAROLE – «I ragazzi hanno interpretato bene la gara. Abbiamo avuto tante occasioni ed è normale che se poi non chiudi la partita si complica. Abbiamo creato i presupposti anche nel secondo tempo per trovare un altro gol. In queste gare è normale che dobbiamo saper soffrire e tenere botta come abbiamo fatto bene oggi. Retegui? Mateo l’ho dovuto togliere perché ha sentito un’altra fitta sul tiro in cui ha preso il palo».

