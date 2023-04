Le parole di Alberto Gilardino dopo il pareggio del Genoa con il Como: «Dobbiamo pensare per noi senza fare drammi, con grande consapevolezza»

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Genoa contro il Como. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Non sono deluso perché dai parte dei miei giocatori c’è sempre il giusto atteggiamento e così è stato anche oggi, avevamo in mano la gara poi è normale che ci sia amarezza per non averla portata a casa. Abbiamo preso un palo con Coda e non sfruttato altre occasioni che abbiamo avuto in contropiede poi siamo andati un po’ in difficoltà nei duelli, sulle palle lunghe cercate dal Como».

RAMMARICO – «C’è l’amarezza per non aver portato a casa i tre punti, sappiamo che il campionato è lungo e ci sono tante insidie. Dobbiamo pensare per noi senza fare drammi, con grande consapevolezza. Non posso rimproverare niente alla squadra sul piano dell’atteggiamento. Ora bisogna recuperare energie perché ci aspetta un’altra gara molto importante».

