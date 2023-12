Genoa Juve, Allegri sorride ancora: c’è il rientro in gruppo di un infortunato. Le ultime dall’infermeria bianconera

Dopo una lunga e prolungata attesa la Juventus è finalmente pronta a riabbracciare Timothy Weah dopo un mese mezzo.

Come annunciato da Allegri dopo la gara col Napoli l’americano è destinato a rientrare in gruppo in settimana e, pertanto, dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di Marassi col Genoa.

