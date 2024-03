Il difensore del Genoa Johan Vásquez descrive le sue sensazioni alla vigilia della gara contro i nerazzurri.

Il Secolo XIX ha intervistato Johan Vásquez che ha parlato del match di lunedì contro l’Inter. “Ora sto bene, non so se gioco ma sono pronto. Contro l’Inter è una sfida che si prepara da sola per le motivazioni che ti dà questo tipo di avversario. Giochiamo contro la capolista, ma anche noi stiamo facendo bene in difesa. Sarà una bella gara”.

Lautaro Martinez

Sul pareggio dell’andata

“Se dà fiducia Da un lato sì perché, se ci crediamo, significa che possiamo fare risultato. Dall’altro però non dobbiamo pensare che avendo pareggiato all’andata torneremo da San Siro con un risultato positivo. Quello è il passato, dobbiamo pensare al presente”. Il 29 dicembre si giocò a Marassi e finì 1-1: alla rete di Arnautovic rispose Dragusin che nel frattempo si è trasferito al Tottenham. Si trattava di un’Inter in lieve calo fisico visto che nei giorni successivi sarebbe arrivato un successo molto sofferto in casa con l’Hellas Verona; a Genova mancava tra l’altro Lautaro Martinez che era ai box per un problema muscolare.

Sul Toro

“L’ho affrontato anche due anni fa a Marassi quando pareggiammo 0-0 e poi con la Cremonese. È un attaccante fortissimo, sa sempre dove stare, dobbiamo cercare di restargli vicino, ma non troppo perché lui ti può spostare col suo corpo, fisicamente è molto forte, infatti lo chiamano Toro. Possiamo fermarlo solo aiutandoci e stando tutti insieme”.

