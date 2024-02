Gentile: «Il Milan ha tanti problemi, ma è riuscito ad avvicinare la Juve». L’analisi del giornalista sui rossoneri

Riccardo Gentile, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato del Milan che è terzo in campionato ad un solo punto dalla Juve.

GENTILE – «I rossoneri hanno dimostrato di essere in grado di reagire in un momento complicato dal punto di vista dell’infermeria. Pur avendo tanti problemi il Milan è riuscito ad avvicinare la Juventus. L’Europa League? E’ l’unica via per vincere un trofeo in questa stagione».

