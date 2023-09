Al via Germania-Francia, amichevole che vedrà in campo le due stelle dell’Inter Pavard e Thuram, il primo da titolare il secondo come riserva

Il conto alla rovescia sta per terminare, ancora una manciata di minuti e poi Germania e Francia saranno pronte ad affrontarsi in campo. Alle ore 21 infatti le due compagini si ritroveranno una dinnanzi all’altra, in una sfida amichevole che prevede gol, emozioni e tanto divertimento.

Osservati speciali i due giocatori dell’Inter convocati dai rispettivi commissari tecnici. Parliamo di Benjamin Pavard per i tedeschi e di Marcus Thuram per i transalpini. Il primo verrà come di consueto schierato al comando della difesa allenata da Didier Deschamps. Panchina invece per il secondo, pronto a subentrare a partita in corso.

L’articolo Germania-Francia, Pavard e Thuram titolari? La scelta sui giocatori dell’Inter proviene da Inter News 24.

