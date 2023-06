Le parole di Lothar Matthaus sul futuro ct della Germania, vista la posizione delicata di Flick sulla panchina dei tedeschi

Hansi Flick è sotto il mirino della critica e dei tifosi visti i pessimi risultati raggiunti recentemente dalla nazionale della Germania. Sono molti i nomi avvicinati al ruolo di CT tedesco. Di questo ha discusso anche la leggenda del calcio teutonico, Lothar Matthaus. Di seguito le sue parole, riportate da TMW.

«Nagelsmann? Non credo che all’età di 35 anni sia pronto, e poi preferirebbe lavorare con una squadra ogni giorno. Jürgen Klopp non vuole lasciare il Liverpool. Oliver Glasner? Non abbiamo mai avuto uno straniero come CT della Nazionale, ma se dovesse succedere, ci vorrebbe uno del calibro di Carlo Ancelotti o di Zinedine Zidane. Ma non sono disponibili, anche perché al momento la DFB non può pagarli»

