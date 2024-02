Il brutto gesto di Francesco Acerbi verso i tifosi della Roma durante la gara giocata dall’Inter all’Olimpico potrebbe costargli caro

La FIGC, infatti, avrebbe aperto un’indagine sul dito medio con cui il centrale si è rivolto verso la tribuna in cui erano presenti i giallorossi. E il Corriere dello Sport ha scritto: «Le immagini però hanno fatto oggi il giro dei social e sono finite sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chiné, il quale ha immediatamente aperto un’indagine. Acerbi sarà ascoltato nei prossimi giorni in Via Campania e, nel caso in cui non dovesse patteggiare, andrebbe incontro a una squalifica. Molto più probabile, visti i precedenti (c’è quello di Zaniolo in un derby a settembre 2021), che ammettendo le proprie responsabilità il difensore dell’Inter possa invece cavarsela con una multa pesante».

