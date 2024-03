Giacinti in un’intervista concessa all’edizione romana del Corriere della Sera ha svelato un retroscena sul suo passato al Milan Femminile

Le parole di Valentina Giacinti in un’intervista concessa all’edizione romana del Corriere della Sera. L’attaccante ha svelato un retroscena sul suo passato al Milan Femminile:

LE PAROLE – «La stagione finora è molto positiva sotto più punti di vista. Abbiamo finito la regular season da prime ed era quello che volevamo. La società ci ha aiutato tanto e ci ha garantito una squadra ancora più competitiva. Il supporto non manca mai, Betty (Bavagnoli, ndc) è sempre presente. Qui credono tanto in noi e nel calcio femminile, la Roma punta in alto e anche io. Questo progetto mi ha convinto subito. Sapevo che la Roma era da tempo interessata a me, ma non avevo mai pensato di andar via definitivamente dal Milan. Poi però quando è arrivato quel momento, dopo il prestito alla Fiorentina, la prima squadra a cui ho pensato è stata proprio la Roma. La sentivo già come casa e sapevo di poter portare io qualcosa di diverso qui. Ho trovato un ambiente che mi ha aiutato a essere me stessa. C’era tanta voglia di vincere con il bel gioco ma lo scudetto finiva sempre altrove. Poi ho capito che ce l’avremmo fatta. Dall’estate dentro di me dicevo “Lo vinciamo”. Sentivo tanta forza da parte di tutti, ho trovato un tecnico che crede in noi e una mentalità forte e professionale»

