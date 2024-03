Thiago Motta infuriato con l’ex Milan: il tecnico si è arrabbiato per questo motivo. Le parole dopo l’Atalanta

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione dell’ex Milan Saelemeakers contro l’Atalanta.

PAROLE – «Mi arrabbio quando Saelemeakers si butta a terra. E’ una cosa che non mi piace, lui lo sa molto bene. Io voglio che i calciatori restino in piedi e giochino: sono fatti per questo. E’ una delle poche cose per cui posso arrabbiarmi. E’ anche una questione di rispetto del gioco, dello spettacolo, degli avversari e dell’arbitro».

