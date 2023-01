Sono queste le parole di Gianluca Galliani, il figlio di Adriano parla così a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà sul Milan.

Ecco le parole di Gianluca Galliani, ecco cosa il figlio di Adriano che su TMW Radio discute del Milan: “Sicuramente è vero che sia Milan che Inter stiano facendo meno rispetto alle aspettative. Il Napoli ha ucciso il campionato e si è creata una negatività intorno alle milanesi dovuto al campionato straordinario del Napoli. Non sarei così disfattista quindi.“

Conclude così: “Il Milan ha come tema principale quello degli infortuni che la stanno mettendo in difficoltà. Nel complesso è ancora tutto in ballo, non esprimerei giudizi. C’è una situazione in testa e in coda ben definita, ma per le coppe c’è battaglia. Sono preoccupato dal fatto che vedo squadre migliori dietro rispetto allo scorso anno, vedi, Atalanta, Roma e Lazio“.

