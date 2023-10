Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra biancoceleste

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra biancoceleste.

PAROLE – «Alla Lazio serve un filotto. Incontrare squadre che sono davanti in classifica può essere un vantaggio perché vincendo le partite la situazione migliorerebbe sensibilmente. Sono quattro avversarie forti, ma alla portata dei biancocelesti. Può essere proprio il momento di accelerare e accorciare la classifica. La Lazio viene studiata con più attenzione dagli avversari rispetto all’anno scorso, proprio per gli ottimi risultati conquistati. Inoltre secondo me all’inizio è anche mancato un po’ di entusiasmo. Un altro problema è che la squadra non riesce più a mantenere la porta inviolata come l’anno scorso. Di positivo c’è Luis Alberto, che mi sembra più leader. Forse la cessione di Milinkovic lo ha responsabilizzato. E il centrocampo è nettamente migliorato. Poi devo dire che, tolta una o due partite, la Lazio ha sempre giocato bene anche in questa stagione. Per questo c’è margine di miglioramento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG