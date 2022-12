Hajime Moriyasu, Ct del Giappone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia degli ottavi di finale dei Mondiali

Hajime Moriyasu, Ct del Giappone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia degli ottavi di finale dei Mondiali. Le sue dichiarazioni:

«Mi aspetto una partita difficile che si giocherà per 120 minuti. Abbiamo grande rispetto per i croati, che hanno grandi giocatori. Hanno vinto l’argento all’ultimo Mondiale, sanno adattarsi all’avversario e per noi sarà una grande sfida».

L’articolo Giappone, Moriyasu: «Contro la Croazia si giocherà 120 minuti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG