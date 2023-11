Angelo Giorgetti, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così di Milan-Fiorentina:

«La partita contro il Milan può essere un occasione per la Fiorentina. I rossoneri non stanno passando un buon periodo di forma, e Pioli è finito sulla graticola. Senza dimenticare che sabato sera non ci saranno Leao e Giroud. Ci sono molte pressioni sul Milan in questo momento e arriva alla partita con l’imperativo di vincere. La Fiorentina ci arriva con uno stato d’animo differenze e dovrà essere brava ad impostare la partita giusta. A Milano mi aspetto di vedere una squadra consapevole».

The post Giorgetti su Pioli: «Tecnico sulla graticola, con la Fiorentina…» appeared first on Milan News 24.

