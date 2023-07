Girelli scrive ai tifosi: il messaggio prima del sogno Mondiale da parte dell’attaccante della Juventus Women – FOTO

Cristiana Girelli guiderà l’Italia femminile al Mondiale di Australia. Questo il messaggio social della calciatrice della Juventus Women:

GIRELLI – «Poco più di un mese fa mi è capitata tra le mani questa foto..

Ricordo che appena l’ho vista, ho sorriso e ho pensato quanto davvero a volte la vita sia così sorprendente.

A 8 anni indossavo fiera ed orgogliosa la maglia dell’Italia del mondiale ‘94, non sapendo che 25 anni dopo avrei avuto lo stesso sorriso,

più grande e più emozionato nel leggere il mio nome tra la lista delle convocate per il mondiale.

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.

Sono sempre i sogni a fare la realtà.

Ma anche le persone che per diversi motivi non possono viverlo.

Ecco perché mi sento di dire che in questo sogno ci saranno anche loro».

