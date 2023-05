Giroud a Dazn: «Volevamo reagire dopo una grande delusione». Le parole dell’attaccante francese, autore di una tripletta

Le parole di Olivier Giroud a Dazn dopo Milan Sampdoria:

LA REAZIONE – Qualcuno si aspettava un Milan deluso e abbattuto e stasera volevamo dimostrare la nostra forza di reagire dopo una grande delusione. La cosa è più importante è rialzarsi per la prossima partita perché il nostro obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League

CRITICHE – Non leggo le critiche perché so quando devo imparare a fare meglio. So che non facevo gol da qualche settimana, aspettavo una partita così che io ho fame e che voglio fare tutto per questa squadra

JUVE – Stesso spirito di squadra come stasera e dobbiamo dare tutto per vincere queste due partite. La prima è come una finale perché è uno scontro diretto

