Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Napoli

Olivier Giroud a Sky dopo Napoli Milan.

GOL – «Era speciale per me perché ero frustrato di aver sbagliato il rigore. Era tanto tempo che non lo sbagliavo, ero molto deluso. Sono rimasto in partita, lui ha fatto poi un’altra bella parata col piede ma non ho mai mollato. Pensavo avrei avuto un’altra occasione ma Rafa ha fatto tutto. Fantastico andare sotto questi tifosi».

LUCIDARE LE SCARPE A LEAO – «Voleva farlo lui a me, ma lui ha fatto tutto. Oggi è una grande partita, tutti insieme abbiamo dimostrato un bello spirito di squadra con le nostre qualità. Possiamo sognare adesso».

VINCERE LA CHAMPIONS – «Sì, tanta roba. È una cosa speciale, ma ci sono solo delle squadre fortissime. Recuperiamo, pensiamo al campionato. Festeggiamo insieme ma ora possiamo sperare, sognare ma è sempre difficile».

DERBY CON L’INTER – «Sì, perché no. Sarebbe una bella semifinale ma penso che il Benfica non ha detto la sua ultima parola».

The post Giroud a Sky: «Ora possiamo sognare la Champions. Derby con l’Inter…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG