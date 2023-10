Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo il match contro il Genoa. Due big salteranno il big match contro la Juventus

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di campionato contro il Genoa e due big salteranno i big match contro la Juventus.

I rossoneri in questione sono Mike Maignan e Theo Hernandez. Il primo per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco, il secondo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

