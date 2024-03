La decisione del Giudice Sportivo dopo l’episodio che ha coinvolto Roberto D’Aversa ed Henry il Lecce-Verona

Di seguito la decisione del Giudice Sportivo su D’Aversa ed Henry per quanto successo in Lecce-Verona.

D’AVERSA – «Squalifica per quattro giornate per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente».

HENRY – «Squalifica per una giornata per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione».

