Laura Giuliani ha parlato in un’intervista a Sportweek in vista dell’esordio al Mondiale dell’Italia Femminile contro l’Argentina

Domani mattina l’Italia Femminile farà il suo esordio al Mondiale contro l’Argentina. In vista del match Laura Giuliani ha parlato a Sportweek:

«Mi porto a casa tutto il bello che gli anni ti danno. Sara Gama mi mancherà è una figura importante per tutto il movimento. Andremo in campo pensando anche a lei e lei vorrebbe che noi disputassimo il miglior campionato possibile. Dobbiamo giocare il Mondiale consapevoli che siamo una grande squadra, mettere in mostra il nostro talento, che è tanto. Pressione? Non guardiamo indietro pensiamo a quello che andremo a vivere adesso. Vengo da una bella stagione che mi ha dato consapevolezza, sono contenta del lavoro fatto al Milan. Futuro in Nazionale? Mi piace tenere aperte tutte le porte mi focalizzo sull’attimo e al momento mi sento bene, finchè starò così cavalcherò l’onda»

