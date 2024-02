Al Festival di Sanremo c’è un po’ di Juve: nelle prime file del teatro Ariston, infatti, è presente il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli insieme alla moglie. Un evento imperdibile per molti ma anche per il dirigente bianconero. I tifosi della Juve e non sui social sono letteralmente impazziti dopo la comparsa di Giuntoli in tv. Ecco una gallery delle reazioni social:

Giuntoli sta cercando di chiudere Alfa a zero per poi girarlo in prestito in B — Chuck (@apathetichead) February 10, 2024

Giuntoli sta monitorando il Tre per sostituire Bremer#SANREMO2024 pic.twitter.com/bK9TBjjDcl — Michele Fusco (@mike_fusco) February 10, 2024

Non so se sia un sosia o no, ma dietro gli artigiani della qualità c’è Cristiano Giuntoli.#Juventus pic.twitter.com/wbo4CTkUgE — Chec (@ccchec) February 10, 2024

Aiuto ma che ci fa giuntoli a Sanremo pic.twitter.com/eBbt9dyM8V — Mattia (@magnifico1123) February 10, 2024

The post Giuntoli a Sanremo, tifosi impazziti sui social: «Ma Giuntoli è a Sanremo! Vuole chiudere Alfa a zero» – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG