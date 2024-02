Maurizio Pistocchi, sul suo profilo X ufficiale, ha così parlato della sconfitta della Roma contro l’Inter che allunga in classifica così sulla Juventus.

Con un gran 2 tempo l’#Inter ribalta partita e risultato: sotto 1:0 per il gol di #Acerbi-considerato regolare perché la posizione di fgiuoco di #Thuram non viene considerata CHIARAMENTE IMPATTANTE su #RuiPatricio-la #Roma gioca bene e prima pareggia con #Mancini, poi continua a… pic.twitter.com/Lxpv6rRpeV — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 10, 2024

IL COMMENTO– «Con un gran 2 tempo l’Inter ribalta partita e risultato: sotto 1:0 per il gol di Acerbi-considerato regolare perché la posizione di fgiuoco di Thuram non viene considerata CHIARAMENTE IMPATTANTE su RuiPatricio-la Roma gioca bene e prima pareggia con Mancini, poi continua a spingere e sul finire del tempo passa a condurre con un gran sinistro di El Sharaawy. Nella ripresa però si rivede l’Inter che diventa padrona del campo: prima pareggia con una bella azione manovrata conclusa in gol da Thuram, poi una sfortunata autorete di Angelino, pressato da Thuram, porta avanti i nerazzurri. In pieno recupero, Bastoni segna il suo 1 gol in campionato e chiude la partita. Inter a +7 sulla Juve, ora la pressione passa sui bianconeri di Allegri».

The post Pistocchi: «Inter a +7 sulla Juve, ora la pressione passa sui bianconeri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG