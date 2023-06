Giuntoli Juve, fumata bianca in 7 giorni? Già in programma il summit con Allegri per definire i piani della prossima stagione

Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus e Cristiano Giuntoli si sarebbero dati una settimana di tempo per celebrare un matrimonio programmato da tempo. Il ds del Napoli crede di ottenere il via libera da De Laurentiis entro mercoledì o al massimo nei giorni successivi, anche se il patron continua ad opporre resistenza.

Alla Juve si percepisce un cauto ottimismo: in caldo c’è un quadriennale da 1,5 milioni netti a stagione e contratti anche per Pompilio e Stefanelli, quest’ultimo ora al Cesena. Per essere lasciato andare Giuntoli sarebbe pronto a rinunciare ad alcuni emolumenti dell’ultima stagione, giocando la carta della diplomazia. L’alternativa, qualora ADL si opponesse in maniera intransigente, sarebbe quella di trovare una sponda legale una risoluzione per ‘giusta causa’. Qualora tutto andasse nel verso giusto, la Juve avrebbe già programmato un incontro tra il futuro dirigente bianconero e Massimiliano Allegri per stilare i nuovi piani.

