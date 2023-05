Giuntoli Juve, il ds incontra De Laurentiis! «Spera di essere liberato dal Napoli». Rivelazione sul dirigente e tutti gli aggiornamenti

A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla pista Giuntoli–Juve.

PEDULLA’ – «Su Giuntoli non è cambiato nulla, la speranza è essere liberato da De Laurentiis. Ci sarà un incontro in questa settimana. La Juventus vuole affidarsi ad un professionista, al netto di altri discorsi fatti e non sta valutando soluzioni interne».

