Cristiano Giuntoli, presente al Gran Galà del Calcio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del dirigente della Juve sullo Scudetto.

JUVE L’ANTI-INTER – «Questo ve lo ha detto Marotta, che è un maestro per tutti noi. Negli ultimi anni le cose non sono andate come loro desideravano. Sono sempre partiti da favoriti e quest’anno magari cercano di divedere le responsabilità. Noi siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto ma non evitiamo di sognare ai nostri calciatori».

