La Gazzetta dello Sport ha intervistato Diego Godin che ha analizzato quello che potrà succedere a Madrid tra Atletico ed Inter partendo dal match dell’andata deciso da Arnautovic. “L’andata l’ho vista un po’ come me l’aspettavo. L’Inter è in un grandissimo momento. Da lontano ho avuto come l’impressione che in Spagna la squadra di Inzaghi sia stata sottovalutata, non dal Cholo ma dal mondo colchonero. C’era chi pensava che l’Atletico potesse vincere, magari anche con facilità, e ovviamente non è così. L’Inter a livello di rosa è tra le migliori d’Europa, è perfettamente compensata e molto preparata. Lavorano da anni su un’idea molto chiara, con un sistema di gioco preciso che è stato migliorato nel corso del tempo grazie a innesti mirati e riusciti. È stata una partita difficile per l’Atletico, l’Inter gli ha tolto la palla e ha creato occasioni, ha giocato in maniera diretta e autorevole e l’Atletico non è stato in grado di fermare l’avversario con chiarezza. L’Inter ha dominato“.

Diego Simeone

Sulla qualificazione

“Dico 50 e 50. Perché giocando in casa l’Atletico ha un plus col quale recupera lo svantaggio accumulato a San Siro riportandosi in parità: ritengo che questo plus a livello ambientale possa essere convertito in gol. Vedo i tifosi come un giocatore in più, una presenza emozionale non leggibile o interpretabile con canoni normali di analisi legati al momento o alla stagione“.

La forza dei nerazzurri

“Grande difesa Non mi sorprende. Già dai miei tempi, con Conte, si partiva dalla solidità difensiva, l’Inter è stata costruita così. In quella stagione arrivammo secondi a un punto dalla Juve con la miglior difesa e il secondo miglior attacco della Serie A, dietro l’Atalanta. Oggi di nuovo l’Inter ha una grande difesa e un potenziale offensivo spettacolare con Lautaro e Thuram, oltre a centrocampisti misti che attaccano e difendono allo stesso modo. È una squadra davvero completa e molto difficile da battere, per l’Atletico sarà durissima“.

