Il Papu Gomez a tre settimane dalla firma col Monza sarebbe stato fermato per due dopo aver assunto una sostanza dopante ai tempi del Siviglia prima del Mondiale in Qatar.

«Papu Gómez è stato squalificato per doping. Due anni di squalifica per l’argentino che ha recentemente firmato con la squadra italiana del Monza come free agent dopo la risoluzione del contratto con il Siviglia». Questo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter riportando la fonte Relevo.

