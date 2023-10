Cedric Gondo, attaccante della Reggiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione in Serie B e di Nesta

Cedric Gondo, 26 anni, attaccante della Reggiana, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo che gli emiliani hanno ottenuto la prima vittoria in casa contro il Venezia domenica scorsa.

REGGIANA-VENEZIA – «Il merito va a tutta la squadra che spende tantissimo per portare a casa la vittoria. Contro il Venezia, per esempio in tanti abbiamo finito con i crampi. Con la Feralpisalò ci aspetta una nuova battaglia, corrono e lottano molto come abbiamo visto nel primo tempo a Catanzaro. Hanno bisogno di punti e sarà molto dura».

11 PUNTI IN CLASSIFICA AVENDO INCONTRATO LE BIG – «Già… sono anche le squadre che hanno speso di più e le favorite per la promozione. La Reggiana c’è, gioca, lotta e ha un allenatore che la mette bene in campo: ci sono tutti gli ingredienti per fare un buon campionato».

RECORD DI ABBONATI PER LA B – «I tifosi sono un fattore chiave per una neopromossa, e qui a Reggio in modo particolare, da sempre. Ci danno la carica quando magari fra di noi non riusciamo a trovare lo spirito giusto».

NESTA – «Nesta mi ha colpito a livello umano. Scherza tanto ma allo stesso tempo ci fa stare sul pezzo. E ci fa capire bene quando è il momento per l’una o per l’altra cosa. Poi a livello tattico per noi attaccanti è il top: da grande difensore qual è stato, ci svela i trucchi e i punti deboli della categoria».

