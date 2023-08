L’ex Inter Robin Gosens ha affidato ai social le sue emozioni dopo la prima doppietta in carriera: le dichiarazioni del tedesco

Prime parole dell’ex Inter Gosens dopo la storica doppietta in Darmstadt-Union Berlino, le dichiarazioni:

«Prima volta da titolare in Bundesliga. Vittoria per 1-4. Prima doppietta della mia carriera. Un giorno che sicuramente non dimenticherò. Passerò una bella giornata con i miei amici».

L’articolo Gosens, doppietta da sogno al debutto: «Non lo dimenticherò mai» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG