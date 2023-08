Il giornalista Niccolò Ceccarini si è espresso a Tmw Radio sulle mosse in attacco dell’Inter: il commento sull’arrivo di Sanchez e l’uscita di Correa

Ceccarini si è espresso così sulle mosse offensive dell‘Inter:

«Sanchez è sicuramente più funzionale di Correa in questo momento. Se la mettiamo sulla funzionalità non c’è partita, l’estimatore principale di Correa era Inzaghi e nelle occasioni avute l’argentino non ha mai brillato. Sanchez può essere un’opportunità in più anche a parametro zero e per le tattiche di Inzaghi. Correa invece non era più parte del progetto, mi sembrava chiaro».

L’articolo Ceccarini: «Sanchez? Ecco perché è meglio di Correa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG