Il tecnico della Juventus Max Allegri ha commentato la passata stagione, rilanciando le ambizioni dei bianconeri

Allegri, intervenuto in conferenza stampa prima della gara con il Bologna, è tornato sulla passata stagione, rivendicando il terzo posto finale davanti all‘Inter:

«L’anno scorso la Juventus con tutte le problematiche è arrivata terza. Abbiamo giocatori giovani con meno esperienza, dobbiamo cavalcare l’entusiasmo senza strafare. Se andiamo dietro all’entusiasmo ci possiamo fare male, siamo appena partiti, dobbiamo lavorare con calma. Lukaku? Non so se è andato alla Roma, so solo che noi abbiamo 5 attaccanti di cui sono molto contento. Di quello che fanno le altre squadre non posso essere io a giudicare. Quando finirà il mercato avremo più chiarezza».

L’articolo Allegri non molla: «L’anno scorso siamo arrivati terzi. Lukaku…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG