Robin Gosens è uno dei calciatori in uscita dall’Inter: i nerazzurri sono in attesa di offerte convincenti per lasciarlo partire

Tra gli elementi della rosa dell’Inter in uscita in questa sessione di calciomercato c’è sicuramente Robin Gosens. L’esterno tedesco non è mai riuscito ad imporsi appieno con i colori della beneamata, e adesso per lui potrebbe essere arrivata l’ora di salutare Milano.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, sulle sue tracce ci sono Wolfsburg, Union Berlino e Bournemouth. La cifra richiesta dal club di Viale della Liberazione per lasciarlo partire è di 15 milioni di euro.

L’articolo Gosens, tre club su di lui: ecco quali sono ed il prezzo fatto dall’Inter proviene da Inter News 24.

