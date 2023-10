L’esterno dell’Union Berlino Robin Gosens non è riuscito a brillare agli ordini di Simone Inzaghi e ha quindi deciso di tornare in patria.

L’ex Inter Robin Gosens ha riconquistato la nazionale tedesca anche se ovviamente non può considerarsi certo della convocazione ai prossimi Europei. Il laterale ha ammesso di aver vissuto incredibilmente male l’esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale dell’anno scorso; ecco quanto dichiarato alla RND. “Il sogno della mia vita sembrava molto vicino e alla fine è esploso. Ero incredibilmente deluso e avevo la sensazione di aver fallito”.

Perché andar via dall’Inter

Nonostante le splendide annate a Bergamo, a Milano non si è mai visto il vero Gosens. Una volta andato via Perisic si pensava che il tedesco sarebbe riuscito a diventare il titolare ma alla fine c’è stata l’esplosione di Dimarco. L’ex Atalanta torna sul trasferimento di quest’estate: “All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo un non titolare in vista degli europei. La strada verso gli Europei è ancora difficile, ma potrà essere raggiunta solo attraverso una buona stagione nel club. Dal punto di vista personale sono partito bene, anche se i risultati in casa dell’Union finora non sono stati dei migliori“.

Differenza di valutazione

“Ho deciso consapevolmente la Bundesliga in combinazione con la Champions League. La visibilità è diversa rispetto all’estero. Devo essere stato particolarmente bravo o particolarmente pessimo all’estero per fare notizia. In Germania i miei risultati ora vengono percepiti e valutati in modo diverso”.

L’articolo Gosens: “Via dall’Inter? Non potevo rischiare di essere un non titolare in vista degli Europei” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG