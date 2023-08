Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato una dichiarazione in un’ampia intervista concessa a L’Espresso: le parole

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato delle plusvalenze e delle difficoltà del calcio odierno, escludendo le proprie dimissioni:

LE PAROLE- «Il calcio è governabile e, secondo me, è governato pure bene. Bisogna non confondere le conflittualità dialettiche tra alcune componenti con l’ingovernabilità. Nel mondo del calcio ci sono sette componenti: arbitri, calciatori, allenatori, dilettanti, professionismo di base, professionismo medio e alto. È complicatissimo far convergere tutti e mettere insieme gli interessi di chi gioca e di chi allena o deve arbitrare. Quindi, è chiaro che ci deve essere necessariamente una dialettica, un confronto e uno scambio di riflessioni. Non è, al contrario, accettabile che questo confronto venga strumentalizzato oppure contaminato da interessi personali, simpatia o antipatia».

