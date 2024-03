Gli elogi di Gravina nei confronti dell’allenatore dell’Inter dopo aver conquistato il premio Enzo Bearzot. Ecco le dichiarazioni

Gravina, di fronte alla conquista del premio Bearzot da parte di Simone Inzaghi, ha commentato così. Le parole a Tuttomercatoweb.

«La decisione di premiare Simone Inzaghi è maturata unanimemente perché, come è stato indicato nella motivazione, l’attuale allenatore dell’Inter ha raggiunto il pieno livello di maturità, dentro e fuori dal campo, come sarebbe piaciuto a Bearzot, ed è uno straordinario rappresentante dell’evoluzione, in senso spettacolare, della cosiddetta scuola italiana.»

