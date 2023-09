Gravina risponde a tono ad Asllani: «Credo non sia educata». Le parole del presidente della Figc alla calciatrice rossonera

Gabriele Gravina ha risposto in conferenza stampa alle parole di Kosovare Asllani. Ecco le parole del presidente della Figc alla calciatrice rossonera:

«Credo che la calciatrice Asllani non sia stata educata. Castel di Sangro, sede di numerose gare delle nostre Nazionali, maschili e femminili nonché sede di ritiri di squadre di Serie A e centro federale della FIGC e della FITP, meritava maggiore rispetto, così come tutta la comunità locale e tutti gli spettatori che hanno assistito alla partita di martedì scorso. L’Italia ha il diritto e il dovere di scegliere una sede: l’accoglienza a Castel di Sangro è straordinaria e non mi sembra di aver fatto giocare qualcuno nel bosco. Ha dichiarato di aver visto più animali che persone? Non so che tipo di sentieri possa aver percorso».

