Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato anche del Milan e del mercato della dirigenza

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato anche del Milan e del mercato della dirigenza:

«Il Milan che vince lo scudetto dovrebbe rinforzarsi. Invece sono arrivati 5-6 elementi e quando Pioli inserisce i subentrati la squadra peggiora. Ho detto a Pioli di buttarsi sul terzo e quarto posto. In Champions la vera finale è dall’altra parte. Far giocare prima le alternative è un altro errore da non commettere. Se metti i titolari a 20 minuti dalla fine è difficile. Infatti nessuno ha inciso con la Cremonese. Ho stima di Maldini e Massara, ma non hanno azzeccato quasi nulla. Non c’è un titolare. Origi è inguardabile, De Ketelaere non ne parliamo. Forse Thiaw ha fatto veder qualcosa. Adli sembrava fosse un fantasista pazzesco e non ha mai giocato. Rebic non è chiaro che ruolo abbia, ed è sempre ai box»

The post Graziani boccia il mercato del Milan: «Errori della dirigenza» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG