Sono queste le parole a Radio Sportiva, di Francesco Graziani che discute della brutta partita dell’Inter e di Simone Inzaghi.

Francesco Graziani a Radio Sportiva la pensa così dell’Inter e della gestione di Simone Inzaghi: “Inzaghi sta lavorando con una squadra identica a quella dell’anno scorso, perché non è cambiata. A questa squadra manca la cattiveria caratteristica in una squadra di calcio che deve raggiungere certi tipi di traguardi. Se dopo trenta minuti effettui quei cambi fai capire che dalla formazione iniziale qualcosa hai sbagliato. Ogni club ha un’identità, in questo momento l’Inter manca proprio in questo.“

A Pressing, Sandro Sabatini la pensa invece diversamente da Graziani: “Inzaghi ha sbagliato, non fai quei cambi alla mezz’ora: ma in generale però sembra che noi siamo più bravi dell’allenatore. E questo è una leggerezza nostra che si trasmette ai tifosi: oggi un tifoso mi ha chiesto di parlare male di Inzaghi, io mi arrendo. Tutti sono buoni a fare l’allenatore, ogni tanto proviamo chiedere agli allenatori il perché delle loro scelte. A me sembra che sull’Inter ci sia una cappa di paura legata alla pressione. Io sono contrario assolutamente all’esonero, voglio un’assunzione di responsabilità di società e giocatori.“

