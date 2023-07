L’ex attaccante Ciccio Graziani dichiara che secondo lui non si dovrebbe cedere l’estremo difensore camerunese.

Ciccio Graziani a Radio Sportiva ha detto la sua sulla probabile cessione di Andre Onana. “Vendendolo, c’è una plusvalenza enorme per la società. Fermo restando che molto probabilmente i nerazzurri hanno già un’alternativa, non dico di pari livello ma che può supportare eventualmente quel tipo di uscita”.

Mike Maignan

“Ma quando ho un portiere bravo, per logica, me lo tengo perché il portiere ti può regalare 6 punti. Portieri come Onana e Mike Magnain sarebbe stato un gran piacere poterli vedere nella nostra Nazionale Italiana. Sono i due più bravi in Serie A. Però l’Inter deve fare cassa…“.

L’articolo Graziani: “Se ho un portiere bravo come Onana me lo tengo, con Maignan è il più bravo della Serie A” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG