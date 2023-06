Gregucci: «Addio Maldini? Situazione terrificante». Le parole allenatore ed ex calciatore sulla situazione in casa Milan

Angelo Gregucci ha parlato ai microfoni di TMW dell’addio di Maldini dal Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed allenatore:

«Direi che è terrificante. L’anno scorso la coppia che è stata mandata via ha fatto un lavoro incredibile. Maldini si è messa in prima persona per confermare Pioli. Ma se il prossimo anno De Keteleare fa il fenomeno che si fa. Maldini è un monumento del calcio»

