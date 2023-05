Grosso festeggia la promozione: «Abbiamo fatto qualcosa di grande». Le parole dell’ex Juve

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo la promozione in Serie A.

GROSSO – «Grazie per i complimenti, siamo felici, molto felici. Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita. Ora ci godiamo questa giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande».

