Fabio Grosso torna sugli incresciosi fatti di Marsiglia e chiede una punizione per i suoi aggressori: le dichiarazioni

Fabio Grosso, in conferenza stampa, è tornato così a parlare dei fatti di Marsiglia.

LE PAROLE – «Per me la mancanza di capacità decisionale è quasi inaccettabile. Amo le atmosfere calde che sa regalare il Marsiglia nel suo stadio. Mi dà un po’ fastidio che non ci siano stati arresti, dobbiamo prendere una decisione e delle sanzioni. Non vedo l’ora, anche se sono tornato al lavoro. Guardavo le mie foto e non era giusto ricominciare con quella faccia. Aspetto le sanzioni».

