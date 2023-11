I nerazzurri giocheranno le prossime tre gare ufficiali tutte in trasferta ma probabilmente a Lisbona verrà fatto riposare più di qualcuno.

L’Inter è quasi pronta per il trittico di trasferte che le attende: si comincia domenica a Torino contro la Juventus seconda in classifica, una gara mai banale, si continua mercoledì con Benfica in Portogallo per finire domenica 3 dicembre a Napoli sul campo dei campioni d’Italia.

Le condizioni

La rosa è quasi al completo: mancano Pavard e Bastoni sicuramente mentre Cuadrado può ancora sperare in un recupero. I primi 2 salteranno tutti e 3 gli impegni succitati, il francese però sta lavorando per rientrare prima del nuovo anno, la settimana prossima dovrebbe poter togliere il tutore al ginocchio; ben più breve lo stop dell’italiano. Il Corriere dello Sport riguardo il colombiano sostiene che si è allenato in parte col gruppo ieri: l’ex Juve sta lottando contro una fastidiosissima infiammazione al tendine del ginocchio e sta facendo di tutto per esserci contro la sua vecchia squadra. Se oggi e domani riuscisse ad allenarsi senza problemi verrà convocato.

Juan Cuadrado

La probabile

Inzaghi non ha dubbi di formazione: giocheranno tutti i migliori al netto degli infortuni suddetti. Difesa praticamente obbligata con Darmian, De Vrij e Acerbi davanti a Sommer; confermatissimi i tre centrocampisti mentre Dumfries e Dimarco saranno sulle fasce. Attacco formato da Thuram e Lautaro Martinez ma l’Inter si aspetta più goal anche da Sanchez ed Arnautovic.

L’articolo Verso il derby d’Italia: formazione già fatta, Cuadrado spera proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG