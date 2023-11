Infortunio Leao: non ci sarà nella sfida decisiva di Champions col Dortmund. Spunta una data per il suo rientro

Stando a quanto riferisce Sky Sport, Rafael Leao non ci sarà contro il Borussia Dortmund nella sfida di martedì a San Siro, decisiva per il futuro in Champions League del suo Milan.

Il tecnico Stefano Pioli spera di riavere l’esterno rossonero a disposizione per la sfida col Frosinone, ma non si vuole rischiare nulla vista la lesione procurata contro il Lecce.

