Guardalà stuzzica Weah: «Non si è espresso al meglio, col Milan ha un’opportunità». Le parole del giornalista

Il giornalista Giovanni Guardalà dagli studi di Sky Sport 24 ha parlato di Weah, esterno della Juve che potrebbe giocare nuovamente titolare domenica sera contro il Milan dopo il derby col Torino.

LE PAROLE – «Fino a questo momento Weah ha fatto buone partite, ma non ha espresso tutto quel che ha fatto vedere in precampionato. Col Milan può essere un’ottima opportunità in una partita per lui speciale».

The post Guardalà stuzzica Weah: «Non si è espresso al meglio, col Milan ha un’opportunità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG