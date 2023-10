Chiesa non recupera per Milan Juve? Allegri ha già scelto il sostituto tra Kean e Milik per affiancare Vlahovic in attacco

Chiesa, in attesa di novità dall’allenamento pomeridiano della Juve, resta in dubbio per la partita contro il Milan a causa del fastidio muscolare che si porta dietro da diversi giorni.

Secondo Sky Sport, se l’attaccante non dovesse riuscire a recuperare, Allegri avrebbe già scelto in Milik il compagno di reparto di Vlahovic che tornerà a disposizione dopo i problemi di lombalgia. In panchina, quindi, andrebbero Kean e Yildiz.

